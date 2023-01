Gestion de la Senelec / Abdoul Mbaye « électrocute » Pape Demba Bitèye : « C'est une société qui est gérée de manière catastrophique! »

Invité de l'émission hebdomadaire « Actu-Débat », sur Dakaractu Tv, le président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail, Abdoul Mbaye, s’est attaqué à la gestion de la société d’électricité.

Pour l’ancien Premier ministre, une société comme Senelec ne devrait pas avoir un directeur général "politicien". Ce qui fait que selon lui, la gestion de la société est calamiteuse.



« C'est une société qui est gérée de manière catastrophique. Tout le monde doit le savoir. Si on arrive à un marché poto-poto, Exelec 2019, où un poteau qui coûte 200.000 mille francs est facturé à 14 millions de francs CFA, c'est scandaleux » dénonce l'ancien Premier ministre de Macky Sall devenu un opposant farouche.



Poursuivant ses attaques acerbes, Abdoul Mbaye déniche des cafards dans la gestion de Pape Demba Bitèye. « Le scandale ne se limite pas seulement aux contrats d'armement. En Mars 2019, le ministre des finances avait refusé le marché Senelec - Exelec et le secrétaire général de la Présidence de la République a pris ce marché et l'a amené à l'ARMP où il a été validé, 2.500 poteaux à 36 milliards », lâche encore Abdoul Mbaye...