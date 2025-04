Génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda : Le Sénégal rend hommage et appelle à une mémoire panafricaine

Ce lundi 7 avril 2025, la République du Sénégal a marqué le 31e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Une cérémonie sobre et émouvante, présidée par le ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Rwanda à Dakar, de membres du corps diplomatique, de représentants d'organisations internationales et de la communauté rwandaise résidant au Sénégal.



Dans un discours empreint de solennité, le ministre Tine a rendu un hommage appuyé au peuple rwandais, saluant sa remarquable résilience et son travail de mémoire mené durant ces trois décennies :



« Il y a 31 ans, ce n'est pas seulement le Rwanda qui a vacillé, mais l'Afrique tout entière », a-t-il déclaré, soulignant l'importance cruciale du devoir de mémoire pour édifier une paix durable sur le continent.



Au nom du président Bassirou Diomaye Faye, le ministre a exprimé la profonde compassion du peuple sénégalais et réaffirmé les liens fraternels unissant Dakar et Kigali. Ces relations ont été illustrées par la récente visite du président rwandais Paul Kagame à Dakar en mai 2024, peu après l'investiture du chef de l'État sénégalais.



Évoquant les efforts internationaux du Rwanda pour faire reconnaître l'ampleur du drame, le ministre a mis en lumière plusieurs avancées significatives :

- L'adoption de la résolution 2150 du Conseil de sécurité des Nations unies

- La décision de l'Union africaine d'instaurer une journée continentale de commémoration chaque 7 avril

- La création de la médaille du capitaine Mbaye Diagne, honneur posthume à ce soldat sénégalais devenu symbole universel de courage et d'humanité



« Se souvenir, c'est refuser le déni, c'est dire la vérité et la transmettre pour prévenir à jamais la répétition d'un tel drame », a insisté Jean Baptiste Tine, plaidant pour une éducation des jeunes Africains aux valeurs de paix, de respect d'autrui et de rejet des divisions identitaires.



Le ministre a particulièrement salué la démarche rwandaise du pardon comme outil de reconstruction, qualifiant cette œuvre de réconciliation de « force morale exemplaire qui commande le respect ». Il a réitéré l'engagement du Sénégal à soutenir la mission diplomatique rwandaise et à approfondir les relations bilatérales.



Dans une atmosphère de profonde gravité, la cérémonie s'est achevée sur un appel solennel à l'unité africaine, au partage mémoriel et à la vigilance contre toutes les idéologies génocidaires.