Gendarme fauché mortellement à hauteur de la Poste de Thiaroye : Le Taximan condamné à 1 mois de prison ferme.

L'affaire du motard de la gendarmerie fauché mortellement par un taximan à hauteur de la Poste de Thiaroye, a été jugé ce jeudi 04 novembre 2021 devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar.

Poursuivi pour homicide involontaire et défaut de maîtrise au préjudice du gendarme Abdou Rahmane Seck, le prévenu Modou Fall a été condamné à un mois de prison ferme et la confiscation de son permis de conduire pendant 6 mois avec une amende de 56 000 francs Cfa.



Lors de son interrogatoire à la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il explique : "c’est à hauteur de la Poste de Thiaroye que l’accident a eu lieu aux environs de 17 heures, juste à l’entrée de l’autoroute à péage. Je ne l’ai pas vu venir. J'ai vu la victime trop tard. Cela fait 8 ans que je conduis un taxi. Je n'ai jamais eu de problème. J’ai même freiné, mais je n’ai pas pu éviter l'irréparable. Je roulais à une vitesse comprise entre 90 et 100", dit-il.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a requis une peine d'emprisonnement de 3 mois ferme. Du côté de la défense, elle estime que les faits sont constants. "Nous présentons nos condoléances à sa famille et à la gendarmerie. Mon client a commis une erreur, il regrette son acte", a fait savoir la robe noire avant de solliciter la clémence du tribunal. Le président du tribunal en rendant son verdict a condamné le mis en cause à un mois ferme et ordonné la confiscation de son permis de conduire avec une amende de 56.000 francs Cfa.