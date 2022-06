Gandiaye, Gamboul, Sibassor… : De Fatick à l'entrée de Kaolack, revivez la parade du trophée de la CAN!

Après Fatick, la tournée nationale de la Coupe d’Afrique des nations a fait escale à Kaolack, ce lundi, pour permettre aux populations du Saloum de fêter comme il se doit le premier titre de l'histoire des Lions.



Comme prévu, la caravane du « Trophy Touar » a eu droit à un bel accueil des jeunes de Gandiaye, Gamboul, Sibassor et Kabatoki, qui ont attendu des heures pour voir la coupe d’Afrique.



Pour s’approcher de la statuette, beaucoup ont couru sur une longue distance à travers la route nationale reliant Fatick et Kaolack. La foule en délire a pu saluer le cortège, à la tête duquel était le ministre des Sports, sur une voiture toit ouvrant, le trophée en main.



Tout ce beau monde s'est ensuite rendu sur un espace public de la Ville de Kaolack pour prendre la pose devant le trophée de la CAN et chanter à tue-tête : « Gaïndé Ndiaye Mbara Wathie... »