Gamou chez la Famille Tilala : Baye Abdou Aziz Fall dénonce la violence, la drogue et l'immigration irrégulière

Comme chaque année, l’actuel khalife de la famille Tilala, Baye Abdou Aziz, a réuni frères, famille et disciples Baye Fall pour célébrer la nuit du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui). Lors de cette occasion solennelle, Baye Aziz a prononcé une leçon inaugurale poignante, abordant des sujets cruciaux pour la jeunesse.







Il a mis en garde contre l'utilisation de substances dangereuses telles que le chanvre indien et les drogues, soulignant leurs effets néfastes. Il a également dénoncé la violence croissante, les meurtres et les agressions devenus trop fréquents. Selon lui, la violence est le reflet d'une société où les jeunes n'écoutent plus les conseils. « Lorsque l'occasion se présente, je n’hésiterai pas à guider les jeunes vers la voie que nos guides vénérés nous ont toujours montrée », a-t-il déclaré.







Baye Aziz a également exprimé son chagrin face à l'immigration irrégulière, la qualifiant d'impatience destructrice. Il a encouragé les jeunes à rester calmes et patients, rappelant que tout ce que Dieu nous réserve finira par arriver.







« Partir sans savoir si on arrivera ou pas, c’est du suicide! Un bon musulman doit rester fidèle à ses principes », a-t-il affirmé avec fermeté.