Gamou Taïba Niassène : La circulation des charrettes et des motos jakarta interdite sur l'axe Dinguiraye -Taïba Niassène

Les autorités administratives de kaolack vont prendre cette année toutes les dispositions sécuritaires en vue de lutter contre les accidents de la circulation à l'occasion du Gamou de Taïba Niassène. Lors du comité départemental de développement (Crd) tenu ce matin à Kaolack, le gouverneur régional, Alassane Sall a annoncé des restrictions allant dans le sens de limiter les risques. " Lors du Magal de Porokhane, nous avons eu à enregistrer un accident d'une extrême gravité entre Porokhane et Nioro, qui au finish a fait 11morts. Malgré les dispositions prises, les mesures retenues et les sensibilisations effectuées, nous avons connu cet accident, alors l'on nous a signalé qu'il y avait une charrette que les gens n'ont pas pu voir à temps et c'est ce qui a posé un réflexe d'un des chauffeurs qui malheureusement a pu heurter un camion. C'est dire que cette fois-ci, nous avons retenu par rapport à cela d'interdire les charrettes et les motos jakarta sur l'axe Dinguiraye -Taïba Niassène", a-t-il évoqué.



Autre mesure annoncée à l'occasion du Gamou, l'interdiction du trafic du charbon de bois. " Déjà, par rapport à la production, il y a des dispositions très restrictives, de même que la commercialisation et le transport du charbon de bois. Aujourd'hui, l'option des autorités est de faire en sorte qu'il n'y ait point de possibilité de trafic illicite de bois", a-t-il ajouté.



De son côté, la délégation du comité d'organisation du Gamou de Taïba Niassène conduite par Serigne Abdourahmane Niass, s'est félicitée des dispositifs pris par les différents chefs de service recoupant les secteurs de la santé, de l'hygiène, de la sécurité, de l'hydraulique, de l'électricité etc. Ladite délégation a toutefois sollicité auprès de l'Ageroute, l'érection de ralentisseurs au niveau des axes reliant Taïba Niassène aux autres localités environnantes.