Gamou Ndiassane 2022 : Antoine Félix Diome revient sur les doléances des Kountiyyou et rassure...

Lors de la célébration de la cérémonie officielle de la naissance du Prophète (PSL) à Ndiassane, le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Diome a rappelé la quintessence de cet événement rempli de bienfaits que commémorent tous les ans Euhlou Koutiyyou.



En effet, plusieurs thèmes ont été abordés par le comité scientifique au cours des symposiums organisés à cette occasion. Selon lui, le thème de cette année : "La fraternité islamique et la contribution des kounta dans sa concrétisation" en est une preuve. " Cet événement d'une dimension internationale draine beaucoup de monde. Également, il permet de revisiter les enseignements du Prophète (PSL) et les bons comportements du musulman", a laissé entendre Antoine Félix Diome. Qui est revenu sur les réalisations du Président Macky Sall dans différents domaines et même à travers tous les foyers religieux du pays. Antoine Félix Diome en a profité pour rappeler que plusieurs doléances soulevées par le foyer religieux concernant le bitumage de la route de Ndankh Kounta-Ngaye Mekhé, l'assainissement, l'extension du réseau hydrographique entre autres sont au cœur de leurs préoccupations sous la coordination du Premier ministre.



Le ministre a aussi sollicité des prières auprès du Khalife pour la réussite des projets du Président de la République, mais surtout pour mieux répondre aux attentes des populations.



La délégation gouvernementale était composé du ministre de l'artisanat, Dr Pape Amadou Ndiaye, du ministre de la culture, Aliou Sow, du ministre auprès du ministre de l'intérieur, Birame Faye et du ministre-conseiller, Talla Sylla.