Gamou Médinatoul Cheikh Abdoukhadre Dièylani : Les témoignages émouvants de la jeunesse sur feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo.

La naissance du prophète Mohamed (Psl) est célébrée aujourd'hui à Médinatoul Cheikh Abdoukhadre Dièylani (département de Kaolack).



La cité religieuse est prise d'assaut très tôt ce matin par les fidèles venus de partout pour prendre part à la nuit marquant la naissance du prophète.



Du côté des jeunes, Cheikh Mouhidine Samba Diallo était une référence et ses enseignements sur l'Islam et la vie du prophète continuent de guider bon nombre de sénégalais.



Dans cet espace verdoyant, les jeunes n'ont pas manqué de manifester tout l'attachement et la reconnaissance qu'ils éprouvent envers le défunt Khalife Cheikh Mouhidine Samba Diallo et sa famille au premier rang de laquelle son fils aîné Cheikh Ibrahima Diallo...