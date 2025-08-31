Gamou 2025 / Le chef du service régional du commerce de Thiès rassure : "le marché est très bien approvisionné[...] Les prix ont connu une tendance baissière"(Khadim Ndiaye)

Lors d'un face-à-face avec la presse en prélude au gamou de Tivaouane, le commissaire principal aux enquêtes économiques, chef du service régional du commerce de Thiès, a fait l'état des lieux relativement à l'approvisionnement correct des marchés en produits de grande consommation mais également à la tendance baissière des prix.

"Le marché d'approvisionnement se porte à merveille tant du point de vue des stocks que du point de vue des prix. Du point de vue des stocks, vous pouvez le constater vous même, le marché est très bien approvisionné en denrées de première nécessité[...]. C'est le cas du riz, de l'huile, du sucre, c'est le cas également des produits horticoles [...]. Malgré la période de forte demande, l'approvisionnement est correct", a-t-il informé.

Revenant sur les prix, M. Ndiaye se veut rassurant : "les prix ont connu une tendance baissière. Le riz brisé non parfumé se vend actuellement le sac à moins de 15.000 Fcfa alors que nous l'avions fixé à 16.250 Fcfa. Le bidon de 20 litres d'huile de palme non raffiné se vend actuellement à 17.000/18.000 Fcfa alors que nous l'avions fixé à 19.150 Fcfa. Le même constat a été fait pour ce qui concerne le sucre cristallisé qui se vend à 27.500 Fcfa. Pour dire que non seulement les stocks sont suffisants, mais les prix également sont très abordables", a-t-il précisé.