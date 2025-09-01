Gamou 2025 : L'ancien président Macky Sall dépêche une forte délégation à Tivaouane

L'ancien président de la République Macky Sall a dépêché une forte délégation à Tivaouane, en prélude au gamou annuel.
Ladite délégation a été conduite par l'ancien ministre Sidiki Kaba, avec à ses côtés le député Abdou Mbow, l'ancienne ministre Néné Fatoumata Tall, entre autres personnalités.
À son arrivée dans la cité de Seydi El Hadji Malick Sy, les membres de cette délégation ont été reçus par Serigne Cheikh Tidiane Sy, au nom du khalife Serigne Babacar Sy Mansour.
Par la voix de Sidiki Kaba, le président Macky Sall a exprimé sa fidélité et ses relations privilégiées avec le khalife. Il a eu droit à des notes de reconnaissance pour le travail qu'il a eu à faire dans l'ensemble des cités religieuses, a rapporté M. Kaba, à l'issue de cette audience...
