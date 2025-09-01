Gamou 2025 : L'ancien président Macky Sall dépêche une forte délégation à Tivaouane

À son arrivée dans la cité de Seydi El Hadji Malick Sy, les membres de cette délégation ont été reçus par Serigne Cheikh Tidiane Sy, au nom du khalife Serigne Babacar Sy Mansour.

Par la voix de Sidiki Kaba, le président Macky Sall a exprimé sa fidélité et ses relations privilégiées avec le khalife. Il a eu droit à des notes de reconnaissance pour le travail qu'il a eu à faire dans l'ensemble des cités religieuses, a rapporté M. Kaba, à l'issue de cette audience...