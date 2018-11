Gamou 2018 / Cérémonie Officielle : Thiénaba tourne le dos à Macky Sall

Après avoir remarqué un manque de considération notoire de la part du régime du président Macky Sall, la cité religieuse de Thiénaba qui l'a toujours soutenu, a décidé aujourd'hui de lui tourner le dos.



L'annonce a été faite ce mardi par le porte-parole du Khalife, Serigne Baye Diop Seck, lors de la cérémonie officielle marquant la célébration de la naissance du prophète( PSL).



La cité religieuse serait fâchée contre le chef de l'Etat à cause de sa mise à l'écart par rapport au projet de modernisation des villes religieuses, la non présence du président Macky Sall à Thiénaba à l'occasion des événements religieux etc.