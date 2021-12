Gala national de la presse : entre hommages et célébration des meilleurs reporters.

Un vibrant hommage a été rendu aux jeunes disparus de la presse notamment les deux (2) reporters de Léral Tv lors de la soirée de la 10ème édition du gala national de la presse initiée par la Convergence des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) tenue ce 24 décembre, au King Fahd Palace.



Des témoignages poignants ont été exprimés à leurs égards pour saluer leur mémoire. Patrons de presse, journalistes, syndicalistes et d’éminentes personnalités ont pris part à cet événement qui célébrait les meilleurs reporters du Sénégal.



Le ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et solidaire, Zahara Iyane Thiam a représenté le gouvernement à la cérémonie. Elle a salué le travail des professionnels de médias et magnifié l’importance de la presse. Elle a toutefois invité à renforcer le partenariat entre la presse et les services de l’État.