Gabon : deuxième tour des législatives après un premier tour entaché d'irrégularités

Les Gabonais ont voté samedi pour le deuxième tour des élections législatives, après un premier tour marqué par des irrégularités lors desquelles le parti présidentiel est arrivé largement en tête.



77 sièges sur 145 restaient à pourvoir, disputés majoritairement entre le parti du président Brice Oligui Nguema, l'Union des bâtisseurs (UDB), créé en juillet, et le Parti démocratique gabonais (PDG) de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, destitué lors du coup d'Etat en août 2023.



Dès la première tournée le 27 septembre, l'UDB avait remporté 55 sièges, selon des résultats diffusés par le ministère de l'Intérieur la semaine dernière. Le PDG avait lui remporté trois sièges. D'autres partis minoritaires avaient également remporté des sièges.



L'UDB a également remporté l'écrasante majorité des sièges de conseillers municipaux et départementaux lors du vote à un tour du 27 septembre.



Des "irrégularités majeures" ont été constatées, selon le ministère de l'Intérieur, et ont entraîné l'annulation puis le rapport du contrôle dans au moins cinq circonscriptions après des décisions de la Cour constitutionnelle.



Après son putsch d'août 2023 qui avait mis fin à 55 ans de règne des Bongo père et fils, un parlement de transition avait été nommé par Brice Oligui Nguema, à ce moment-là général et président de la transition.

