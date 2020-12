GOUDOMP : Deux jeunes arrêtés pour vol de bétail.

Deux jeunes de la commune de Goudomp ont été arrêtés par la gendarmerie de la même circonscription. Ils sont accusés de vol de bétail.



Les faits qui leur sont reprochés remontent au 23 décembre 2020. Selon une source proche du dossier, « les deux jeunes ont été surpris derrière le cimetière musulman sis au quartier Doumassou en train d'immoler une chèvre. La même bande aurait précédemment participé à un vol portant sur une vache et depuis lors, ils sont dans le viseur des hommes en bleu. »



Voici une raison de plus pour que le ministre de l’élevage, Samba Ndiobène Ka, réponde à l’appel lancé par les populations du Balanatacounda. Ces dernières ont marché, fait des points de presse pour manifester contre le vol récurrent de bétail. Mais jusque-là, leurs efforts sont restés muets. Parfois, les vols sont à main armée avec mort d’homme. D’ailleurs, récemment des hommes sont morts du côté de la commune de Niagha (département de Goudomp) à cause de ce phénomène. L’État devrait trouver une solution durable à ce problème car les éleveurs et bergers sont persécutés jusque dans leurs enclos et maisons.



Ainsi, les deux jeunes présentement en garde au poste de la gendarmerie de Goudomp vont être déférés lundi prochain et faire face au procureur de Sédhiou pour être fixés sur leur sort.