Funérailles de Nasrallah: l'aviation israélienne survole Beyrouth à basse altitude (média d'Etat)

L'aviation israélienne a survolé à basse altitude Beyrouth dimanche, peu après le début des funérailles de l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, selon un média d'Etat et des journalistes de l'AFP.



"L'aviation de combat ennemie a survolé Beyrouth et ses banlieues à basse altitude", a indiqué l'agence officielle d'information Ani, selon laquelle Israël a également visé le sud et l'est du Liban. "Le bruit de vos avions ne nous fera pas peur", a réagi l'un des orateurs à la cérémonie, alors que des dizaines de milliers de participants scandaient: "Mort à Israël".