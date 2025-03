Fuite de Gaz à GTA entre le Sénégal et la Mauritanie : Une menace environnementale et climatique qui inquiète les acteurs locaux

Les inquiétudes ne se limitent pas à l’impact écologique immédiat. La pollution de l’air et de l’eau causée par cette fuite représente un risque pour les communautés côtières qui dépendent des ressources maritimes pour leur subsistance. Alors que l'incident perdure, la situation est de plus en plus préoccupante, et les autorités de la région ainsi que les experts environnementaux devront rapidement répondre à cet enjeu vital pour la santé des océans et la protection de l'environnement.