Fraude à l'électricité à Kaolack : Des peines de prison ferme pour six prévenus

Le Tribunal de Grande Instance de Kaolack a rendu son verdict le mardi 23 avril 2025 dans une affaire de vol d’électricité impliquant neuf prévenus poursuivis pour branchements frauduleux sur le réseau de la Senelec. Parmi eux, six ont été reconnus coupables et condamnés à un an de prison, dont un mois ferme, pour des faits de vol d’énergie, détournement de deniers publics et complicité. Trois autres accusés ont été relaxés au bénéfice du doute.



La justice a également statué sur les intérêts civils, ordonnant aux condamnés de verser solidairement 10 millions de francs CFA à la Senelec, en réparation des préjudices causés. L’exécution provisoire de cette décision a été prononcée, assortie d’une contrainte par corps au maximum.



Selon les éléments du dossier, les faits se sont déroulés en début d’année à Kaolack. Les prévenus ont été identifiés en trois catégories : des résidents domestiques, des prestataires de la Senelec ayant facilité les branchements frauduleux, et des exploitants industriels (usine d’eau, verger, fabrique de briques) utilisant l’énergie volée pour leurs activités.



La Senelec, qui s’était constituée partie civile, salue une décision qui marque une avancée dans la lutte contre les pertes non techniques (PNT), fléau qui affecte lourdement ses performances économiques. L’entreprise rappelle que la fraude énergétique nuit non seulement à sa rentabilité, mais aussi à l’ensemble des consommateurs qui subissent les effets pervers sur la qualité du service.