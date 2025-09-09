Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa


Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa
Un vaste réseau de vol d’électricité vient d’être mis à nu à Niacoulrab, au grand dam de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec). Deux de ses prestataires, aidés par un électricien et un chef de quartier, ont organisé pendant des mois un système de branchements clandestins, facturant chaque raccordement illégal à seulement 7000 Fcfa. Samedi 6 septembre, la brigade de recherches de Keur-Massar a démantelé ce réseau tentaculaire, révélant l’ampleur d’un trafic qui avait déjà coûté des milliards à la Senelec.
 
Une enquête minutieuse qui remonte jusqu’aux prestataires
 
Tout est parti des dénonciations récentes de la Senelec, qui alertait sur des pertes colossales : près de quatre milliards de Fcfa envolés en seulement trois mois à cause de branchements frauduleux. Face à cette situation, la gendarmerie de Keur-Massar a intensifié ses investigations. Grâce au travail de ses agents infiltrés et à la collaboration de la Senelec, les enquêteurs ont découvert que dans le village de Niacoulrab, tout un quartier était alimenté illégalement, sans compteur, directement relié aux poteaux électriques de la société.
 
7000 Fcfa le branchement, un pactole bien dissimulé
 
Le système était simple mais redoutablement lucratif : pour la somme de 7000 Fcfa, ménages et commerces pouvaient bénéficier d’un branchement clandestin, sans se soucier de leur consommation. Les gendarmes ont compté plus d’une centaine de bénéficiaires, ce qui représentait un pactole pour les deux prestataires incriminés, identifiés sous les noms de M. M. Diop et S. Diallo.
 
Le rôle clé du rabatteur et de l’électricien
 
Les investigations ont également mis au jour l’implication de deux autres complices : A. Diamé, électricien chargé de prêter main-forte pour les branchements, et A. Mar, chef de quartier qui, en rabatteur, orientait les habitants vers le réseau clandestin.
 
Une opération coup de filet
 
Le samedi 6 septembre, fort de preuves accablantes, l’adjudant-chef Abdou Aziz Gningue et ses hommes, accompagnés d’agents de la Senelec, ont investi Niacoulrab. Des centaines de câbles illégaux courant le long des murs ou enterrés à même le sol ont été découverts, mettant fin à un système qui saignait à blanc la société d’électricité.
 
Des poursuites judiciaires inévitables
 
Arrêtés dans la foulée, les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue. Ils seront présentés ce lundi devant le parquet pour association de malfaiteurs, vol et fraude d’électricité au préjudice de la Senelec.
Mardi 9 Septembre 2025
