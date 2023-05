France : sorti de prison Koba LaD fait une déclaration polémique sur l’affaire Palmade « En France, quand t’as la peau un peu plus foncée, c’est… »

Koba LaD est désormais un homme libre. À tout juste 23 ans, le célèbre rappeur vient en effet de sortir de prison après avoir purgé une peine de quatre mois d'emprisonnement.



Pour rappel, l’artiste au mois de novembre 2022, lui et plusieurs de ses amis sortent de boîte de nuit située dans le quartier parisien de la Madeleine, lorsqu’une violente bagarre éclate.



Quelques heures plus tard, on apprend alors que le jeune rappeur est mis en examen pour violences aggravées, puis placé en détention provisoire. Il sera finalement condamné à quatre mois de prison ferme… lui qui avait déjà été condamné à trois mois de prison avec sursis en 2020.



Après 4 mois à l’ombre, Koba LaD a retrouvé la liberté récemment. Ce dernier a aussitôt été l’invité de Mouloud Achour pour Clique. Une occasion pour lui de s’exprimer sur son retour dans sa carrière musicale.



Cependant Mouloud Achour a aussi profité de cet échange pour questionner son invité sur l’affaire Palmade, cet affaire de l’humoriste qui a sans doute constitué l’un des points médiatiques majeurs de ce début d’année 2023 en France.

Pour rappel, le cinquantenaire avait percuté une voiture en sens inverse sous l’emprise d’alcool et de drogues de synthèse, tuant un une femme enceinte et une bébé dans la manoeuvre. Depuis, l’humoriste est sous contrôle judiciaire à l’hôpital, mais pas en prison. Depuis sa cellule l’interprète de « Cellophané » a suivi tout le feuilleton Pierre Palmade.

Dans ses analyses, Koba se désole de cette situation et pointe du doigt les différences de traitement entre les personnalités face à la justice.

« C'est la France gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand t'as la peau un peu plus foncée, c'est un peu plus dur. Moi, je sors d'une bagarre d'une boîte de nuit, j'ai pris quatre mois. Il a tué un enfant, il était sous je ne sais pas quoi, il est dehors.

C'est la France. Je vais pas pleurer sur mon sort, on n'est pas tout blanc dans cette histoire. » se désole d'abord Koba LaD, de son vrai nom Marcel Junior Loutarila.

Et le jeune homme d'ajouter : « Je n'essaye pas de me comparer à lui, ça va me monter les nerfs. Moi, c'est moi, lui, c'est lui. Si lui n'est pas en prison, tant mieux pour lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si Dieu le veut, la justice fera son travail correctement. Il est bien en tout cas, il a de la chance. Si maintenant, les gens peuvent être sous coke, sous alcool, tuer des bébés et ne pas aller en prison, tant mieux pour eux, gros. »

Pour lui, une réelle différence de traitement existe entre les blancs et les autres en France dans ce genre de situation : « Star ou pas star, tu restes un noir. » - Koba LaD