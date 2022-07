Forum des jeunes de Grand-Dakar : le ministre de la femme donne 50 contrats, 150 permis de conduire et octroie plus de 30 bourses de formation en restauration.

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l'enfant, Ndèye Saly Diop Dieng, a organisé un forum pour les jeunes de Grand-Dakar, le samedi 02 et le dimanche 03 juillet 2022 à l’esplanade de Niary Tally. Lors de ce forum, Mme le ministre a donné 50 contrats de travail, 150 permis de conduire et octroyé plus de 30 bourses d'études en restauration. Elle se dit prête à accompagner la population de Grand-Dakar, particulièrement la jeunesse qui est l'avenir de la localité.



« Aujourd'hui grâce au président de la République Macky Sall, je peux réaliser beaucoup de choses dans ma localité. J’ai donné 50 contrats de travail, 150 jeunes et femmes ont pu obtenir des permis de conduire, et plus de 30 personnes formées à la restauration. À Grand-Dakar, j'ai donné à 20.000 personnes du travail grâce au président de la République Macky Sall », a-t-elle déclaré...