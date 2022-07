Forum des acteurs portuaires : Vers l’adoption d’une stratégie nationale pour faire du Sénégal un Hub à l’horizon 2035…

Dans le but de participer à l’effort de réflexion autour de la mise en place d’une stratégie nationale portuaire d’ici 2035, les acteurs du secteur portuaire maliens et sénégalais, et ceux du secteur privé national ont pris part à un forum. Une rencontre de deux jours (19 au 20 juillet) à Dakar, qui sera animée par des panélistes qui abordent plusieurs problématiques dont la finalité sera de faire du Sénégal un Hub portuaire et logistique d'ici 2035.



À l’initiative de ce forum, le président des acteurs portuaires du Sénégal (Cap – Sénégal), Baba Tall, s’est réjoui de la présence des autorités maliennes concernées. « Le Mali est un partenaire stratégique… Aujourd’hui c’est le premier client du port de Dakar, ce corridor est très important », d’après lui.



Justement, en présence du directeur du port autonome de Dakar, Ababacar Sadikh Bèye, du président des chambres de commerce et d’industrie du Mali, du président du conseil malien des chargeurs, du président des transitaires du mali, il a été souligné l’importance de poursuivre cette approche inclusive et surtout de favoriser un système commercial globalisé au sein de l’économie des États membres de l’Uemoa et de la Cedeao.