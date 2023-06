Forum de l'AISS à Abidjan : La Caisse de sécurité sociale et l'IPRES remportent 5 grands prix...

Le Directeur Général de la Caisse de sécurité sociale, Assane Soumaré, a reçu solennellement à Abidjan 5 prix gagnés par le Sénégal, notamment le certificat de mérite spécial relatif au système d'information harmonisé que la Caisse partage avec l'IPRES.



À la tête d'une forte délégation, le Directeur Général de la Caisse de sécurité sociale, Assane Soumaré, a eu l'honneur de voir l'expertise sénégalaise plébiscitée lors du forum de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) qui s'est récemment tenu dans la capitale ivoirienne.



En effet, la Caisse de sécurité sociale a été particulièrement honorée en s'adjugeant le certificat de mérite suite au concours des étudiants pour les meilleures affiches en matière de prévention des risques professionnels. Outre cette belle distinction, la Caisse de sécurité a reçu le certificat de mérite spécial dédié au Projet de modernisation et d'harmonisation des systèmes d'information (Ndamli) qu'elle partage avec l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal ( IPRES).



Au total, le DG de la Caisse de sécurité sociale a reçu 5 prix à Abidjan dont ceux du système électronique GED/ LAD, de la mise en place des cartes biométriques et du portail Web Ndamli online.secusociale.sn le portail de référence en matière de prévoyance sociale au Sénégal.

Pour Monsieur Soumaré, Chef de la délégation sénégalaise, il s'agit pratiquement d'une véritable prime à l'encouragement qui incitera la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES à renforcer la synergie d'actions pour une meilleure délivrance du service public de la sécurité sociale.



"Ce sont des prix internationaux que nous gagnons ensemble avec beaucoup d'humilité, avec une mention spéciale aux deux conseils d'administration, aux personnels et aux usagers", a fait savoir le DG Assane Soumaré.



Un vibrant hommage a été rendu à tous les collaborateurs, notamment ceux qui travaillent d'arrache-pied pour la réussite du projet numérique Ndamli commun aux deux Institutions sociales avec l'accompagnement technique de l'intégrateur Catalyst promoteur du label mondial Oracle. Pour rappel, le Forum de l'AISS qui s'est tenu à Abidjan, a réuni des participants venus de 50 pays et 48 Institutions internationales.