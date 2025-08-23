Fortes pluies à Thiès- visite dans les zones touchées: " Nous avons identifié 77 familles impactées"( Birame Souleye Diop, ministre)

Mandaté par le ministre de l'assainissement, le ministre Birame Souleye Diop, a visité aujourd'hui les zones impactées par les dernières pluies à Thiès. M. Diop, a déclaré, suite à sa visite, qu'au total 77 maisons ont été pour l'instant impactées par les pluies diluviennes dont 40 familles à Thiès-Est et 37 à Thiès-Nord.
À le croire, cette visite consiste à recenser les quartiers concernés pour dans l'immédiat mettre à la disposition des autorités locales et administratives des moyens logistiques et des kits alimentaires pour soulager les sinistrés.
Et au finish, élaborer un document dans lequel toutes les préoccupations y seront dressées dans le but de mettre tout cela à la disposition de l'État pour aller vers une solution structurelle...
