Fortes pluies à Kaolack: Plusieurs quartiers sous les eaux...

Des pluies diluviennes de plus de 70 mm se sont abattues ce jeudi 11 septembre sur Kaolack et environs, plongeant plusieurs quartiers dans la détresse.

De Médina Baye à Médina Mbaba en passant par Kassaville, Kasnack, Passoire, Taba Ngoye, Khakhoum, Fass Cheikh Tidiane, Thioffack, Dialégne, Léona, Ndargoundaw etc, tous ces quartiers sont submergés par les eaux et les principales artères sont désormais devenues impraticables.

Désespérées, les populations de Kaolack espèrent que les autorités prendront des mesures idoines pour résoudre ce problème qui devient de plus en plus récurrent.