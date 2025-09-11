Fortes pluies à Kaolack: Plusieurs quartiers sous les eaux...


Fortes pluies à Kaolack: Plusieurs quartiers sous les eaux...





Jeudi 11 Septembre 2025
Fallou Galass Sylla



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kédougou : 30 pieds de chanvre indien découverts dans un champ, un homme arrêté

Kédougou : 30 pieds de chanvre indien découverts dans un champ, un homme arrêté - 11/09/2025

Soirée « Trap », drogue et voitures de luxe : le tribunal tranche, Dame Amar écope d’un mois ferme et Ses co-prévenus relaxés au bénéfice du doute

Soirée « Trap », drogue et voitures de luxe : le tribunal tranche, Dame Amar écope d’un mois ferme et Ses co-prévenus relaxés au bénéfice du doute - 11/09/2025

Centrale électrique, milliards et batailles judiciaires : Samuel Sarr joue son avenir aujourd’hui devant la Cour d’appel

Centrale électrique, milliards et batailles judiciaires : Samuel Sarr joue son avenir aujourd’hui devant la Cour d’appel - 11/09/2025

Bocar Samba Dièye interpelle le président : « Je veux juste être entendu… »

Bocar Samba Dièye interpelle le président : « Je veux juste être entendu… » - 11/09/2025

Intech Group dans la tourmente : Air Sénégal et les Grands Moulins réclament 1,7 milliard F CFA envolés

Intech Group dans la tourmente : Air Sénégal et les Grands Moulins réclament 1,7 milliard F CFA envolés - 11/09/2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 10 Septembre 2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 10 Septembre 2025 - 10/09/2025

Sangalkam : une vingtaine de branchements frauduleux d’électricité démantelés à Ndiakhirate Extension

Sangalkam : une vingtaine de branchements frauduleux d’électricité démantelés à Ndiakhirate Extension - 10/09/2025

Abass Fall prenant fonction à la ville de Dakar: « L’heure n’est plus aux clivages stériles mais à la recherche de la performance »

Abass Fall prenant fonction à la ville de Dakar: « L’heure n’est plus aux clivages stériles mais à la recherche de la performance » - 10/09/2025

Entretien - Réaménagement ministériel, politique économique, libertés publiques : Abdou Mbow à cœur ouvert sur Dakaractu

Entretien - Réaménagement ministériel, politique économique, libertés publiques : Abdou Mbow à cœur ouvert sur Dakaractu - 10/09/2025

Linguère : Une agence Wave cambriolée, un butin de 21 800 000 F CFA emportés

Linguère : Une agence Wave cambriolée, un butin de 21 800 000 F CFA emportés - 10/09/2025

Mondial 2026: Le Sénégal renverse la RD Congo et prend la tête du groupe

Mondial 2026: Le Sénégal renverse la RD Congo et prend la tête du groupe - 09/09/2025

RDC vs Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs

RDC vs Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs - 09/09/2025

Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa

Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa - 09/09/2025

Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre

Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre - 09/09/2025

CinetPay dans la tourmente : arnaques, blanchiment et casinos et pari en ligne, la face cachée d’une Fintech

CinetPay dans la tourmente : arnaques, blanchiment et casinos et pari en ligne, la face cachée d’une Fintech - 09/09/2025

Mac Mbour sous tension : une simple fouille à la prison vire au carnage

Mac Mbour sous tension : une simple fouille à la prison vire au carnage - 09/09/2025

Micro Trottoir- Remaniement ministériel : Des citoyens listent leurs attentes

Micro Trottoir- Remaniement ministériel : Des citoyens listent leurs attentes - 08/09/2025

Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux

Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux - 08/09/2025

Mbour/ un enfant de 9 ans poignarde son camarade au dos: L’affaire entre les mains de la justice

Mbour/ un enfant de 9 ans poignarde son camarade au dos: L’affaire entre les mains de la justice - 08/09/2025

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron - 08/09/2025

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus - 08/09/2025

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire - 08/09/2025

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw) - 08/09/2025

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement - 07/09/2025

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise - 07/09/2025

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis - 07/09/2025

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba - 07/09/2025

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement - 07/09/2025

Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable !

Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable ! - 07/09/2025

Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2

Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2 - 07/09/2025

RSS Syndication