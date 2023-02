Formation des non voyants en informatique : une dizaine démarre la première phase

Une dizaine de personnes atteintes de cécité bénéficient d’une formation dans le domaine de l’informatique et de la bureautique. Cette formation est l'aboutissement d’un accord de partenariat entre l’association des handicapés et ST Fondation, qui depuis 2008, s’est évertuée à former gratuitement près de 160.000 personnes sur la maîtrise de l’outil informatique.

En effet, l’inclusion de cette couche en est à sa première manche qui a démarré ce mardi 14 février dans la commune de Biscuiterie, ce qu’ils comptent dupliquer à l’échelle nationale.

Selon le président de l’association des handicapés de la zone, cette formation s’étalera sur 50 heures pendant 25 jours dont 2 h par jour.

Ainsi, au terme de cette formation les bénéficiaires pourront acquérir le bagage nécessaire pour débuter un business dans divers domaines.