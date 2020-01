Formation / Insertion professionnelle : L'ADHA prépare les jeunes à faire face aux défis du monde de l'emploi.

La qualité de l'enseignement supérieur et de l'employabilité des diplômés est l'essence du débat d’échanges entre les étudiants et les experts tenu ce mercredi au sein de l'Institut Africain de Management (IAM). Cette rencontre d’échanges et de partage vise à aider et à préparer les jeunes étudiants à faire face aux réalités du monde professionnel. Une initiative proposée par l'ONG Action pour l’Humanité et l'Amitié(ADHA), en partenariat avec l'IAM et la fondation Friedrich Ebert, qui prévoit une cinquantaine d’écoles de formation pour mener à bien cette campagne lancée depuis 2019...