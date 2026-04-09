Football : Aliou Cissé rebondit en Angola après son départ de la Libye

Le technicien sénégalais Aliou Cissé rebondit déjà. Quelques heures après avoir annoncé sa démission de la sélection libyenne, l’ancien coach des Lions de la Téranga s’apprête à relever un nouveau défi sur le banc de la sélection Angolaise.





Arrivé en Libye en mars 2025, Aliou Cissé a quitté ses fonctions après un passage relativement court, marqué par des résultats jugés honorables mais aussi par plusieurs difficultés, notamment en interne. Le technicien de 50 ans a dirigé une dizaine de rencontres et n’a pas réussi à qualifier la sélection pour les grandes échéances continentales.



Selon plusieurs sources concordantes, il va désormais prendre les rênes de la sélection angolaise. Un contrat de longue durée, estimé à quatre ans, devrait être signé avec la Fédération angolaise, désireuse de bâtir un projet solide autour de son expérience.



Avec ce nouveau challenge, Aliou Cissé confirme son statut d’entraîneur majeur du football africain, attendu pour faire franchir un cap aux Palancas Negras.