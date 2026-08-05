Football : Accord trouvé entre le Real Madrid et le RB Leipzig pour Yan Diomandé


Football : Accord trouvé entre le Real Madrid et le RB Leipzig pour Yan Diomandé
Le feuilleton estival du mercato madrilène touche à son épilogue. Selon L’Équipe, un accord a été trouvé entre le Real Madrid et le RB Leipzig pour le transfert de l’ailier ivoirien Yan Diomandé, l’une des révélations les plus courues de ce marché des transferts.
 
Âgé de 19 ans, Diomandé a connu une ascension fulgurante ces deux dernières saisons. Il évoluait encore en réserve du club espagnol Leganés il y a deux ans, avant de rejoindre le RB Leipzig, où il s’est imposé comme l’un des éléments les plus en vue du Bundesliga la saison passée . Auteur d’une campagne européenne impressionnante, il a inscrit 12 buts en championnat et délivré huit passes décisives alors que Leipzig terminait troisième d’une saison 2025-2026 très réussie , validant au passage sa qualification pour la Ligue des champions.
 
Sur la scène internationale, le jeune attaquant s’est également révélé lors du Mondial 2026 sous les couleurs de la Côte d’Ivoire. Il a été le joueur phare des Éléphants lors de leur parcours, où il a également fait ses débuts en sélection, avant l’élimination ivoirienne en huitièmes de finale .
 
Concernant les modalités financières de l’opération, plusieurs médias évoquent un montant compris entre 115 et 140 millions d’euros selon les sources et les bonus inclus. Un accord serait attendu pour un total avoisinant 135 millions d’euros avec les variables, dont une partie fixe comprise entre 115 et 120 millions d’euros,  un montant qui ferait de Diomandé l’une des recrues les plus chères de l’histoire du club merengue. Selon Fabrizio Romano, le joueur devrait s’engager avec le Real Madrid jusqu’en juin 2031.
 
Le dossier n’a toutefois pas été simple à boucler. D’abord ciblé par le Paris Saint-Germain et Liverpool, qui ont fini par se retirer de la course en raison de complications liées à ses agents, Diomandé a vu son transfert vers Madrid ralenti par un litige impliquant Max-Alain Gradel contre l’agence Roc Nation, chargée de représenter ses intérêts.  Une incertitude qui semble désormais levée, alors que le joueur est attendu prochainement dans la capitale espagnole pour finaliser sa signature.
 
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Mercredi 5 Août 2026
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