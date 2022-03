Football : 15 novembre 2014… Quand Mame Biram Diouf offrait la victoire aux Lions, devant l’Égypte, au stade international du Caire…

À quelques jours du gros choc entre les nouveaux champions d’Afrique, le Sénégal et les Pharaons d’Égypte, ce vendredi 29 au Cairo stadium (manche aller des barrages de la coupe du monde 2022), tous les esprits sont tournés vers le dernier match qui a eu lieu entre les deux sélections, au Caire, il y a de cela huit ans. Déjà huit ans depuis le revers subi par l’Égypte, à domicile, face au Sénégal…



Nous sommes le vendredi 14 novembre 2014, l’Égypte du sélectionneur, Shawky Garib, reçoit le Sénégal du technicien français, Alain Giresse, dans le stade de la terreur. Le tout devant un public déchaîné, dans une ambiance survoltée par les centaines de milliers de supporters tous acquis à la cause des pharaons avec déjà Mohamed Salah dans l’effectif.



Les deux équipes sont en compétition, dans le groupe G, à l’occasion de la 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2015. Ce jour-là, Mame Biram Diouf (34 ans, 46 sélections, 09 buts) avait inscrit l’unique but de la partie, offrant une précieuse victoire aux Lions, lors de ce match retour (0-1.) Un gros coup porté au moral des Pharaons surpris et désabusés, ne pouvant pas s’attendre à pareille configuration, avec ce but inscrit dès la 8ème minute de jeu…



On le dit souvent, l’histoire a parfois cette fâcheuse tendance à bégayer et se répéter inlassablement surtout sur les terrains de football qui n’échappent pas à la règle. Certes, cette fois-ci, les enjeux sont tout autres et les statuts des deux sélections sont clairement différents. Les Lions sont désormais champions d’Afrique et plus que jamais dominateurs sur le continent africain. Là où l’Égypte se reconstruit, revient au premier plan, et tente de retrouver son leadership d’antan.



Mais au au-delà d’une participation à une coupe du monde, il s’agit-là d’une prestigieuse place à une Coupe du monde de football, l’édition très attendue de Qatar 2022. Et si le même scénario se reproduisait, ce vendredi 29 mars 2022 ? Comme ce fut le cas le vendredi 14 novembre 2014 avec le succès éclatant des Lions lors de la double confrontation d’alors (2-0 et 1-0 pour le Sénégal.)



Car il faut le rappeler, le Sénégal toujours porté par un très bon Mame Biram, avait fait plier l’Égypte quelques mois plutôt, à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor. C’était précisément le 05 septembre 2014 lorsque Mame Biram, trouvait la faille après 19 minutes jouées. Avant que Sadio Mané n’aggrave le score juste avant la mi-temps (2-0) lors de la première journée de ces éliminatoires de la CAN 2015.



Pour ces joutes, l’ordre est inversé puisque les vice-champions d’Afrique 2022, vont en recevoir en premier les champions d’Afrique, dans le chaud bouillant Cairo. Un avantage pour le Sénégal qui pourra espérer obtenir un résultat favorable à l’espoir avant de recevoir dans son nouvel antre, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (Dakar) le 29 mars.



Si le héros de 2014, Mame Biram Diouf, n'a plus été convoqué en sélection par Aliou Cissé depuis des années, les rescapés de 2014, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye et bien évidemment Sadio Mané restent des témoins de l’histoire. Des « survivants » qui seraient à même de donner les clés du succès à leurs coéquipiers de la tanière et ainsi les préparer pour ce duel qui sera forcément âpre entre Lions et Pharaons …