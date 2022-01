Foot/CAN: Le Cameroun bat les Comores (2-1) et va en quarts de finale contre la Gambie

Le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations en battant les Comores (2-1) qui ont joué sans gardien et à dix contre onze presque tout le match, lundi à Yaoundé.



Les "Lions Indomptables", qui croiseront la Gambie en quart de finale, se sont imposés grâce à des buts de Karl Toko-Ekambi (29e) et Vincent Aboubakar (70e), son sixième but du tournoi, Youssouf M'Changama réduisant le score sur coup franc direct (81e).