Fonds de transfert de l'État : plus 69 milliards de FCFA alloués aux collectivités territoriales.

Dans le cadre de la mise à disposition du Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD) et du Fonds d'Équipement des Collectivités territoriales (FECT), le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, M. Mamadou Talla, a présidé ce 20 décembre, la réunion du Conseil national de Développement des Collectivités territoriales (CNDCT) 2023. La rencontre placé sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, se tient chaque année pour procéder à la répartition en grandes masses des fonds de transfert de l’État. Pour l'année 2023, plus de 69 milliards FCFA, avec les montants prévisionnels des enveloppes de ces fonds sont de 30 381 893 371 FCFA de francs FCFA pour le FDD et 39 226 933 149 FCFA pour le FECT.



"La répartition de ces enveloppes ainsi que les dotations par collectivité territoriale ou par structures pourront être fixées et communiquées aux différents bénéficiaires à travers la signature d'arrêtés interministériels, qui selon les engagements pris par le Gouvernement, doivent être signés avant le 31 décembre 2022, et plus tard, le 31 mars 2023 pour les collectivités territoriales...", a confié le ministre.

À l’en croire, conformément à la promesse du président de la République, le budget des collectivités territoriales a connu une augmentation de 5 milliards FCFA chaque année et pour les critères pour les communes sont réglementés.

Selon le président de l'Union des AMS et CD, Mamadou Ibrahima Diallo, l’État a fait des efforts importants, mais il plaide plus pour atteindre une augmentation de la TVA à plus de 10%.

Ahmed Youssouf Bengelloune, président des conseils départementaux approuve les idées issues de la réunion et plaide pour la mise en place des hôtels de ville dans les départements...