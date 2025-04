Fonds-Covid/ Procureur Ibrahima Ndoye : « Ces deniers publics ont été injustement, illégalement et indignement spoliés »

Lors de la conférence de presse du parquet de Dakar ce jeudi, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, a insisté sur les deniers publics, l’escroquerie et d'autres infractions. Il a dénoncé les actes de plusieurs responsables politiques. Malgré les personnes déjà identifiées, le procureur Ibrahima Ndoye prévient : « Les recherches se poursuivent et tous ceux qui seront impliqués devront répondre de leurs actes consistant à s’emparer des deniers publics injustement, illégalement et indignement spoliés. »