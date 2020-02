Fondation Sonatel/Rénovation de la Maternité de Sébikhotane : « L’objectif est d’appuyer les efforts du MSAS dans ce secteur en favorisant l’accessibilité des soins de santé de qualité à tous » (Sékou Dramé, DG/SONATEL)

La Fondation Sonatel a casqué la somme de 70 millions de Fcfa pour réhabiliter et équiper la maternité de Sébikhotane. La vétusté des locaux qui datent de 1975 et l’insuffisance en équipement jamais rénovée depuis sa création, ont motivé le choix pour y réaliser les travaux de modernisation dans l’objectif d’assurer une meilleure prise en charge des populations de la zone qui polarise plus de 35 000 habitants. Selon le DG de la Sonatel, Sékou Dramé, « La réhabilitation de cette maternité est la concrétisation des ambitions développées par Sonatel et son partenaire Orange, dans le cadre de son programme de mécénat. » En effet, la Santé est un volet prioritaire dans la stratégie de cette entreprise dans le cadre du RSE. Avec un fort accent sur la santé maternelle et infanto-juvénile, selon toujours le directeur général de la Sonatel. « L’objectif est d’appuyer les efforts du ministère de la Santé et de l’Action Sociale dans ce secteur en favorisant l’accessibilité des soins de santé de qualité à tous », a ajouté le DG de la Sonatel, lors de son allocution...