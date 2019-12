Foire Internationale de Dakar : "D'importantes mesures sont prises cette année pour rehausser l'image de la Foire" (Cheikh Yérim Seck/ 6Com)

La cérémonie officielle de la Foire internationale de Dakar s'est tenue cet après-midi du mardi.

Pour cette 28 ème édition du plus grand rendez-vous économique de Dakar, d'importantes mesures sont prises pour mieux rehausser l'image de la Foire pour une meilleure réussite de l'édition 2019, si l'on se fie aux propos de Cheikh Yérim Seck, membre du comité d'organisation du groupe 6Com.

D’importantes mesures ont été prises pour assurer la sécurité des personnes et des stands, mais également une meilleure assistance des exposants et des visiteurs de la foire.

À cet effet, Cheikh Yérim Seck invite les citoyens à venir prendre part à ce grand rendez-vous économique...