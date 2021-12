Financements DER-WIC : Les bénéficiaires s’en félicitent et tirent un bilan à mis parcours satisfaisant

Le délégué général à l’entreprenariat rapide des jeunes et des femmes Pape Amadou Sarr et la directrice de WIC Capital, Mme Evelyne Dioh Simpam ont effectué une visite de terrain dans les différentes entreprises co-financées par la DER/FJ et le WIC Capital. C’est une visite s’inscrit dans une logique de rétrospective pour constater de visu ce qui a été réalisé par les entrepreneurs après l’acquisition de ce financement.

Ce qui a été bien apprécié par ces derniers qui se félicitent de cet accompagnement qui, pour la plupart a soulagé les bénéficiaires tend dans le cadre du développement de la chaîne de valeur de leurs activités que dans la production et la création d’emplois. Ces bénéficiaires ont aussi tiré un bilan satisfaisant à mis parcours dans leurs activités quotidiennes. Pour rappel, la DER/FJ a mis en contribution une enveloppe de 500 millions de francs CFA pour accompagner le WIC Capital dans l’accompagnement des femmes en termes de financements…