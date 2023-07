Financement des secteurs prioritaires : Alioune Sarr, président de la Cap 24 annonce la création d’une banque spéciale

Le président de la convergence pour une alternance progressiste (CAP24) a livré, « Face à Dakaractu », son programme qui est centré sur l’agriculture.



Il y a cinq piliers qui composent ce programme : la gouvernance et refondation de la République, la promotion du Capital humain et de l’économie du savoir, le développement économique, social, culturel et sportif, l’environnement et changements climatiques, la diplomatie, coopération internationale et sécurité.



Le président de la CAP24 axe ses priorités sur l’agriculture avec la mobilisation du secteur privé et des populations pour disposer de 200.000 ha pour la culture du riz en vue d’une autosuffisance. Dans cette perspective, l’ancien de l’Afp, une fois à la tête du pays, annonce la mise en place d’une banque d’investissement pour l’innovation, la recherche et l’industrialisation pour financer les secteurs prioritaires.