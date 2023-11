Financement de jeunes : L’ANPEJ accompagne des jeunes de 4 régions à hauteur de 125 millions

L’ANPEJ a remis ce jeudi 9 novembre 2023 des kits d’insertion à des jeunes d’un montant de 125 millions. Selon le directeur général de l’agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), c’est pour accompagner les jeunes à la création d’emploi et surtout de la richesse. Ce sont des jeunes des régions de Fatick, de Kaolack, de Thiès et de Dakar qui en sont les bénéficiaires.



Et pour corriger l’échec de financement de certains jeunes, l’ANPEJ a changé de fusil d’épaule. « On a donné aux jeunes du matériel après étude de la situation et des enquêtes sur place. Nous avons ciblé ces jeunes, que nous allons accompagner dans leurs entreprises. Et il faut préciser que ce n’est pas à rembourser ... » fait savoir Tamsir Faye.