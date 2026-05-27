Finale de la Ligue Conference / Crystal Palace sacré (1-0) face au Rayo- Ismaïla Sarr domine Pathé Ciss et Nobel Mendy

Le Crystal Palace a remporté la Ligue Conference ce mercredi en battant le Rayo Vallecano (1-0) grâce à un but de Jean-Philippe Mateta (51e). Mais au-delà du trophée, une autre performance a marqué les esprits : celle d’Ismaïla Sarr, impérial sur son aile droite et véritable détonateur du succès anglais.



L’international sénégalais a pris le dessus sur ses deux compatriotes adverses, Pathé Ciss et Nobel Mendy alignés côté Rayo, le premier comme titulaire et le second comme entrant. Le Saint - Louisien de Palace a , parfois , mis en difficulté par sa vitesse et ses appels en profondeur Pathé , forçant le milieu qui a démarré dans l’axe central , à commettre plusieurs fautes. Face à Nobel Mendy, il a eu le même impact , obligeant son vis-aà-vis à vite écoper d’un carton jaune .