Finale ODCAV d’Oussouye : Les supporters de l’Asc Cabrousse gâchent la fête du parrain Seydou Sané

Les supporters de l’Asc Cabrousse ont gâché la finale de la coupe départementale de l'ODCAV d’Oussouye dont le le vice-président de la fédération sénégalaise de football et président du Casa-Sport était le parrain. Et pourtant, c’est leur équipe qui avait ouvert le score à la 39ème minute de jeu par Moussa Ndao.





Pensant que la rencontre était pliée, ils ont fait sortir l’un de leurs joueurs clé, en l’occurrence Malafi Mané dit Hazard et le buteur du jour Moussa Ndao, pour conserver le score. Malheureusement, ils seront surpris par une vaillante équipe de Diakène Ouolof qui a su jouer ses dernières cartes pour égaliser à 20 minutes de la fin du temps règlementaire par l’entremise de Demba Souaré.





Mécontents de la tournure du match la finale qui semblait sourire à Diakène Ouolof, les supporters de Cabrousse ont envahi le terrain nu de la capitale du Kassa.



Peu suffisants pour rétablir l’ordre, les gendarmes présents n’ont pas pu régler la situation. De ce fait, l’arbitre de la rencontre a pris ses responsabilités en arrêtant la rencontre à dix minutes de la fin du jeu. Ainsi, le parrain est retourné à Ziguinchor sans donner le trophée sénior. Mais il a pu donner celui des cadets remporté à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but par l’Asc Diakène Ouolof (5 tab à 4)

Devant cette situation, les phases régionales qui devront organisées à Cabrousse semblent compromises. Le bureau de l’ODCAV a convoqué une réunion d’urgence pour statuer. Dans Les heures à venir, la décision sanctionnant l’issue de la finale va tomber.