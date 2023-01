Finale Navétane carcéral : "Nous vivons en famille... Il y a les murs, mais pour nous ça n'existe pas! (Papa Modou Diouf, directeur de la MAC de Kaolack).

La Finale du tournoi de football de la Maison d'Arrêt et de Correction de Kaolack s'est jouée cet après-midi dans l'enceinte de cet établissement pénitentiaire.

L'occasion a été saisie par l'administration pour ouvrir les portes de la prison aux parents et à la presse. Et c'était un véritable moment de communion entre les détenus, leurs parents et les gardes pénitentiaires.

Selon le régisseur de la MAC de Kaolack, cette journée était également un prétexte pour montrer aux parents que ce qui se dit à l'extérieur ne reflète pas la réalité à l’intérieur de l'établissement pénitentiaire. "Nous vivons en famille... Il y a les murs mais pour nous ça n'existe pas...", a-t-il fait remarquer.

Rappelons que la journée d'aujourd'hui a été consacrée à des consultations médicales gratuites au quartier des femmes, à la finale et à l'exposition des produits qui ont été fabriqués par les détenus eux-mêmes, à savoir des sacs, des chaussures, des boubous, etc...



À noter que le substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Kaolack et l'inspecteur régional de l'administration pénitentiaire étaient de la partie...