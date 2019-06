Finale : Diambars bat Génération Foot (2-1) et remporte la Coupe de la Ligue

Avec leurs armes, de la discipline en défense, de l'agressivité dans les duels et du beau jeu, les joueurs de Diambars ont joué «sans complexe», comme leur avait demandé leur entraîneur. Au fond, ils étaient seulement venus « bouleversés la hiérarchie ».



L'histoire retiendra qu'ils ont marqué les premiers sur penalty, dès la 14e minute par l’intermédiaire de Abdoulaye Fall, et qu'ils n'ont jamais abdiqué après l'égalisation de Génération Foot (GF) sur penalty, à la 30e minute, grâce à Jean Léon Diouf. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir un Diambars serein mais parfois suffisant reprendre l’avantage, grâce à Birahim Gaye (50e, 2-1).



Les supporters de l'académie de Déni Biram Ndao ont peut-être imaginé que l'histoire avait choisi son camp, quand Aliou Badara Baldé et Mor Talla Gaye, homme du match, ont buté tour à tour sur le gardien international Pape Seydou Ndiaye, dans les quinze derrières minutes.



Les joueurs de Boubacar Gadiaga, qui ont évolué en Ligue 2 cette saison, rentreront à Saly la tête haute, sans doute fiers d'avoir battu (2-1) le champion de la Ligue 1, en finale de la Coupe de la Ligue. Diambars assoit encore un peu plus sa domination sur la scène nationale.