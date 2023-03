Finale CAN U20 / Sénégal vs Gambie : Des arbitres égyptiens seront à la VAR et au cœur du jeu…

La Confédération africaine de football (CAF) dévoilé les noms des arbitres qui seront sur la pelouse et à l’assistance vidéo (VAR) pour la finale de la coupe d’Afrique des U20.



Pour cet alléchant derby, qui va opposer le sénégal à la Gambie, ce samedi 11 mars à 17h00 gmt, c’est l’égyptien Mahmoud Nagy Ahmed Nagy Mosa qui a été désigné comme arbitre central.



Il sera assisté par un autre égyptien Mohamed Abouzid en plus de Joel Wonka (Liberia) et du 4eme arbitre, Jalal (Maroc.)



A la VAR, on retrouvera un autre égyptien en l’occurrence Mahmoud Ashor pour officier ce samedi 11 mars au stade international du Caire…