Fin de la Mission économique afro-américaine au Sénégal : "D'importants projets seront financés pour faciliter l'insertion des jeunes" (Terry Tatum chef de la mission)

Soutenue par la Fondation Mondiale pour le Mémorial Gorée, la mission économique américaine au Sénégal regroupant quelques 20 entreprises afro-américaines s'est déroulée du 08 au 14 Décembre 2019 au Sénégal. Au terme de cette mission dans le pays de la Téranga qui avait comme objectif d'identifier d'importants projets à financer pour aider à l'insertion des jeunes, les responsables de cette mission dressent un bilan satisfaisant. À cet effet, la mission s'engage à financer des projets qui auront un impact social et économique sur les communautés. Cette manifestation économique était également l’occasion pour le Gouvernement sénégalais, le Secteur privé et tous les acteurs économiques d’avoir accès à des sessions de Business to Business (B to B) et Business to Administration (B to Gov.) qui sont sanctionnées par des signatures de contrat, des séances de networking, selon le responsable de la mission Terry Tatum.