Fin d’année parlementaire : Retour sur une session unique au Sénégal avec une opposition ragaillardie

Malgré les incidents qui annoncent la couleur d’une assemblée nationale hétérogène, le vote du bureau s’est fait et le marathon budgétaire s’est est suivi, avec aussi, ses marques. Ministre après ministre, les projets de budget sont successivement votés. Mais lors du passage du ministre de la justice Garde des Sceaux, l’affaire opposant la députée Amy Ndiaye Gniby aux deux députés du PUR (appartenant à la coalition Yewwi Askan wi) fait le tour du monde. Tous les médias font de leur actualité, cette affaire qui s’est produite à l’assemblée nationale sénégalaise. Le député Mamadou Niang qui donne un coup de pied au député de la majorité après le coup de point de Massata Samb. Une affaire qui a fini par augmenter la tension entre les députés de la majorité et ceux de l’opposition. La destitution de Aminata Touré en janvier 2023 a été aussi un tournant durant cette session.



La représentation parlementaire, plusieurs projets de loi ont été examinés. Le projet de loi n°05/2023 portant sur le contrôle des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le projet de loi n°11/2022 portant abrogation de la loi n°76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la Lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés, le projet de loi n°03/2023 relatif aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie, à l'exercice de la chirurgie dentaire et à l'Ordre national des Chirurgiens-dentistes entre autres.



Il y’a également le projet de loi n°04/2023 autorisant le président de la République à ratifier la Charte africaine des Statistiques, adoptée à Addis-Abeba, le 04 février 2009, le projet de loi n°06/2023 autorisant le président de la République à ratifier la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République du Sénégal et la République Islamique de Mauritanie et le projet de loi autorisant le président de la république à ratifier la charte africaine sur la sécurité routière, adoptée par les membres de l'Union Africaine, le 31 janvier 2023, à Addis-Abeba, sans oublier le code de l’environnement.