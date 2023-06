Film sur le président Mamadou Dia: la diffusion différée à une date ultérieure

Dakaractu a annoncé, ce 15 juin, à travers une bande annonce la diffusion du film documentaire sur le président Mamadou Dia. Une production inédite et exclusive de Dakaractu, la diffusion de la première partie du film avait été programmée, ce vendredi, sur l’ensemble des plateformes de Dakaractu.



Pour des raisons liées à des réglages de dernières minutes, la diffusion du documentaire sur le président Mamadou Dia est reprogrammé à une date ultérieure.



Pour ce désagrément, Dakaractu s’excuse auprès des internautes, téléspectateurs et téléspectatrices de la chaine et vous donne rendez-vous très bientôt.