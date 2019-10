Fidèle à ses ambitions politiques : Khalifa Ababacar Sall décline sa vision

Face à ses militants, ce lundi, Khalifa Ababacar Sall, après avoir livré ses impressions sur son séjour carcéral, n’a pas manqué d’exprimer ses souhaits pour un « Sénégal meilleur » qui nage dans la cohésion et dans l’unité. « Une grande Nation comme la nôtre ne peut se construire qu’à travers de grandes dynamiques autour des femmes, des hommes et des valeurs. Nous devons être ces femmes et ces hommes et incarner ces valeurs pour tracer un chemin d’espoir pour les millions de Sénégalais qui s’impatientent et s’angoissent », a laissé entendre l’ancien maire de Dakar.