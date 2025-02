Fête patronale de la Direction de l’Intendance des Armées : Une célébration sous le signe de la souveraineté technologique

Poursuivant, le Colonel Faye a dressé un bilan des réalisations de l’année 2024, mettant en avant l’acquisition de nouveaux équipements (camions cuisine, boulangerie, frigorifiques), la réhabilitation des infrastructures et la construction de la crèche pour le personnel féminin. Il a également souligné les efforts déployés lors des récentes inondations à Kouba, Bakel et Matam, où la DIRINT a fourni vivres et équipements aux populations sinistrées.

Cependant, le directeur de l’Intendance a insisté sur la nécessité d’atteindre une souveraineté technologique et industrielle, notamment dans les domaines de l’habillement et de la chaussure, actuellement dépendants des importations. « Plus de 70 % de nos magasins sont occupés par les effets d’habillement et leurs dérivés. Or, à l’heure actuelle, la transformation du textile est quasi inexistante dans notre tissu industriel », a-t-il déclaré. Il a proposé deux axes stratégiques : le retour de l’État développeur et le partenariat public-privé, tout en appelant à renforcer la formation des ouvriers spécialisés et à moderniser les chaînes de valeur locales.

Cette première fête patronale marque un tournant pour la DIRINT, qui souhaite désormais célébrer annuellement cet événement pour renforcer l’esprit de corps et la confiance du peuple en son armée. « Ces fêtes patronales, bien ancrées dans nos traditions, représentent de grands moments de communion entre la population civile et militaire. Elles permettent de renforcer les liens de solidarité et de fraternité, en un mot, de développer l’esprit de corps », a souligné le Colonel- intendant Babou Faye.

Grâce à la présence du Général Mbaye Cissé et des nombreuses personnalités civiles et militaires, cette édition 2025 a été un succès, ouvrant la voie à de nouvelles réalisations et à un avenir prometteur pour l’Intendance des Armées.