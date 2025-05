Fête du travail au Coud : Ndéné Mbodj reçoit les doléances des travailleurs et promet de meilleures conditions de travail

Dans le cadre de la célébration de la fête du travail, l’Intersyndicale du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a organisé un défilé et une conférence. Placée sous le thème « Pour un dialogue social constructif au COUD », cette journée vise à rassembler le personnel, à renforcer les liens et à valoriser les efforts de l’ensemble des agents dans un esprit de reconnaissance et de partage. Ainsi, syndicalistes, personnels administratifs, directeurs généraux, étudiants et commerçants ont tenu à assister à cette cérémonie riche en couleurs et en ambiance.



Parlant sous le contrôle de tous les Secrétaires généraux des syndicats, le coordonnateur des syndicats Aliou Faye a remis au directeur du COUD leur cahier de doléances. Selon lui, ses cahiers de doléances ont été structurés en quatre points. Il s’agit des conditions de travail, de la protection sociale et couverture sanitaire, l’avancement et la promotion interne, la représentation du personnel et le pacte de stabilité.



Dans son allocution, le directeur général du COUD, Ndéné Mbodj a d’abord remercié les délégués, et tous les étudiants, syndicats, travailleurs ou agents pour leur dévouement. La tutelle a incité ses agents à perpétuer l’image du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar. Sur ce, il exprimé sa satisfaction et toute sa fierté à ses collaborateurs pour leur engagement au sein de ce temple du Savoir. « Je ne veux qu’on retienne qu’un seul mot, je suis très satisfait et très content », dit-il. En terme de défi, le directeur général a appelé à l’unité et au travail. En fin de compte, ce dernier a annoncé qu’une enquête de moralité sera faite pour l’amélioration des conditions de travail des employés...