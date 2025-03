Fête du 8 mars : Adji Mergane Kanouté entre fort plaidoyer et reconnaissance du chemin parcouru

Le préambule de la constitution du Sénégal consacre l’égalité homme et femme.

Combien de chemins parcourus, combien de batailles menées pour aboutir à la loi sur le droit de vote des femmes sénégalaises, à la loi sur la parité pour les élections électives et semi électives, à la loi sur la nationalité, à la loi criminalisant le viol et la pédophilie entre autres acquis.

Ces acquis obtenus grâce à une solidarité agissante des femmes de la société civile et de femmes politiques. Mais encore des acquis obtenus grâce à la volonté politique de chefs d’Etat notamment les Présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall.

Aujourd’hui, nous souhaitons de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier Ministre Ousmane Sonko, cette même volonté politique d’arriver à une loi consacrant l’autorité parentale partagée au grand bénéfice de l’enfant.

Nous souhaitons arriver à une loi consacrant l’avortement médicalisé uniquement en cas de Viol et d’Inceste, évitant ainsi aux femmes victimes de ne pas sombrer dans la dépression ou d’être coupables d’infanticide.

Les femmes qui subissent le viol ou l’inceste ne sont jamais des coupables, elles sont toujours des victimes.

Je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes qui ont perdu la vie en donnant la vie. Je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes qui aujourd’hui sont sur un lit d’hôpital, luttant contre cette maladie silencieuse et criminelle.

Je voudrais rendre un hommage appuyé à toutes ces femmes mamans qui se sont sacrifiées pour la réussite de leurs enfants et qui aujourd’hui ne sont plus là pour pouvoir se réjouir de leur « travail ». Que leur âme repose éternellement en paix et que firdawsi soit leur demeure éternelle.

Toutes mes pensées vont vers ma défunte mère Adji Fatou Mbow, une héroïne, et je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation.

Que ne donnerai-je pour qu’elle soit à mes côtés ?

Je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes du monde rural infatigables travailleuses de la terre, sans avoir accès ni droit aux foncier.

Je voudrais rendre hommage à toutes ces braves femmes, qui se lèvent avant l’aube, bravant, la chaleur, le froid, le vent pour subvenir aux besoins de leur progéniture. Ngacce Ngalama à vous.

Je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes qui, silencieusement, souffrent dans leur foyer, qui impuissantes acceptent le tabou et se plongent dans le sutura.

Je voudrais rendre hommage aux braves femmes qui enfilent fièrement et avec honneur la tenue, que ce soit militaire, gendarme, douanier, pénitentiaire.

Femmes du monde entier, vous méritez respect, Femmes du monde entier, vous êtes des Reines et vous avez tous les droits, dans le respect de nos valeurs.

Big respect et Big up à Toutes

Adji Mbergane Kanouté