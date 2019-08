Fête de l’Aïd El Kébir : Israël appuie les familles démunies.

Comme à l'accoutumée, l’ambassade d’Israël à Dakar va célébrer la fête de l’Aïd El Kébir avec les plus démunis. Ainsi, cette année plus de 50 moutons ont été distribués ce jour à la résidence de S.E Roï Rosenblit, ambassadeur d’Israël à Dakar.



Par cet acte de solidarité et de fraternité, l’ambassadeur de dire : "nous commémorons la foi d’Abraham, l’ancêtre des juifs, chrétiens et musulmans, à son Dieu. “



Les moutons ont été distribués à des personnes à revenus modestes, des lépreux mais aussi à des institutions luttant pour le bien-être des enfants en situation difficile, à l’image du centre Guindi et de certaines associations regroupant des personnes handicapées.



La cérémonie d’aujourd'hui a enregistré la présence du Khalife Général de Bambilor, Thierno Amadou Ba qui, dans son allocution, a plaidé pour la paix entre Israël et la Palestine...